«Золотой кэшбэк» от Челиндбанка – в десятке лучших дебетовых карт 2020 года

Карта Visa Gold «Золотой кэшбэк» вошла в топ-10 самых выгодных карт с кэшбэком и процентом на остаток по данным исследования, проведенного сервисом «Бробанк.ру».

Рейтинг опирается на показатель итоговой прибыли, которая может быть получена держателем карты в течение года, с учетом среднестатистических доходов и трат.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, анализ включал оценку крупных банков, входящих в топ-100 по объему собственных активов.

Напомним, держатели карт Visa Gold «Золотой кэшбэк» Челиндбанка могут получать возврат средств на карту в размере 5% за покупки в категории «Общественный транспорт и такси», 2% - в категориях «Аптеки, медицинские центры, клиники и спортивные магазины» и 1% - за другие покупки. Кроме того, при ежемесячных тратах по карте свыше 10 тысяч рублей начисляется процент на остаток в размере 3% годовых.

Ограничения на сумму платежей, с которой начинает начисляться кэшбэк, нет - средства возвращаются за каждый рубль, потраченный по карте. При этом округление при расчете производится до копейки.

Открыть счет и получать кэшбэк можно в трех валютах: рубли РФ, евро и доллары США.

С подробными условиями программы лояльности «Золотой кэшбэк» Челиндбанка можно ознакомиться здесь. Подать онлайн-заявку на оформление карты можно на сайте банка.