Координатор Международной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон, который сам посещал Донбасс в 2019 году, дал комментарий по поводу вояжа нациста Дмитрия Козацкого («Орест») из полка «Азов»* по США, в ходе которого он читал лекции детям в школе Мэриленда и был приглашён выступить на канале MSNBC.

- Я знаю, это трудно представить и поверить в это. Член эскадрона смерти «Азов» - нацист, которого проводят парадом по США, чтобы выступить перед школьниками. И в довершение всего он получает интервью на телеканале MSNBC. Так называемый «либеральный» канал. Вот так умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом. Вот как фашизм внедряется в жизнь молодёжи по всей нашей стране. Это полный позор. Это организуется и поддерживается управляемой неоконсерваторами Демократической партией, за которую 8 ноября проголосует высокий процент американских «миротворцев». Можем ли мы сказать, что большинство американцев слепы и сбиты с толку? Да, конечно. Меня от этого тошнит. Вспомните определение фашизма, данное итальянским лидером Бенито Муссолини во время Второй мировой войны: «свадьба корпораций и правительства». Это то, что мы имеем сегодня в США.

На турне украинского нациста отреагировали и в Вашингтоне. Конгрессмен-демократ Адам Смит заявил, что критика «Азова» - это тот вид вещей, который не приносит пользы.

- Батальон "Азов" - это не нацисты. Какой бы спор ни существовал вокруг этой группы лет 10 назад или около того, это больше не они, они не нацисты. Это явно российская пропаганда.

*Признан Верховным судом РФ террористической организацией