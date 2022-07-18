Города Донбасса Рубежное, Северодонецк и Лисичанск стали с недавних пор знамениты не только из-за преступлений ВСУ и нацбатальонов, но также благодаря американским биолабораториям, интересы которых представляла здесь некая коммерческая организация «Фармбиотест». Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко побывал в недавно освобождённом Северодонецке и выяснил подробности.

Американские медики ставили эксперименты на жителях Донбасса Михаил Бондаренко Поделиться

Так, в Рубежном была обнаружена лаборатория, в которой проводились эксперименты над гражданами Украины, причём за чисто символическую сумму в 6000 гривен – это примерно 250-300 долларов США. Здесь разрабатывались и тестировались не только вирусы, но и боевые анестезирующие вещества аэрозольного характера, например, налбуфин.

Источник, близкий к штабу народной милиции ЛНР, рассказал о лаборатории на базе северодонецкой санэпидемстанции, в которой могла располагаться одна из пресловутых американских биолабораторий. Кстати, местная СЭС находилась рядом с миссией ОБСЕ в Северодонецке. Со слов местных жителей стало ясно, что всех, кто как-то интересовался деятельностью этой организации, подозревали в измене и вывозили в Лисичанск, как тут говорят, «с мешком на голове». Таким образом, пресекался любой интерес к деятельности секретной лаборатории.

С подходом союзных сил к городу санэпидемстанция была заминирована, на проходе второго этажа украинские военные установили мощную танковую мину ТМ-72. Какие тайны ВСУшники хотели взорвать вместе со станцией, пока не очень ясно. Эту загадку скоро разгадают следователи.