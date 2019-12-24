Без мышей и календарей. Составлен антирейтинг подарков на Новый год

Больше всего россияне не хотят в качестве подарков на Новый год сувенирную продукцию, символы года и мягкие игрушки. Также в антирейтинг вошли весы, мыло, календари, станки для бритья, косметика и полотенца.

В число самых нежелаемых подарков попали гаджеты и электроника. В их числе оказались электробритвы, игровые консоли, музыкальная колонка, электронная книга и робот-пылесос, сообщают РИА “Новости” со ссылкой на данные исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.

При выборе новогоднего презента больше половину респондентов учитывают пожелания близких - 53%, 18% - формируют список перед походом в магазин, а еще 15% дарят наобум. Причем, в том, что подарок должен быть полезным, заявили 70% россиян. 11% уверены, что подарок должен удивить человека. И только 9% отметили, что презент должен только выразить внимание.

Признались, что получают на новогодние праздники бесполезные подарки 71% опрошенных. Из них, только 9% рассказали, что передаривают такие презенты,

Отметим, что в опросе, который проходил с 13-18 декабря, приняли участие 5,2 тыс. пользователей проекта.