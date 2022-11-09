Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями

Расширен перечень категорий граждан с нарушениями здоровья, которым предоставят бесплатный доступ к аудиокнигам, журналам, учебным материалам на сайтах различных библиотек, а также научных и общественных организаций.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее бесплатный онлайн-доступ к аудиокнигам имели только люди с нарушением зрения. Теперь перечень категорий граждан, которые могут пользоваться льготой, значительно расширен. В обновленный список вошло около 80 позиций. Учтены, в том числе, интересы людей, перенёсших инсульт, страдающих рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона.

Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной литературе будут, в частности, специализированные библиотеки для слепых и слабовидящих, общедоступные библиотеки, имеющие отделы для обслуживания людей с ограниченными возможностями, а также библиотеки образовательных и научных организаций, где учатся или преподают такие граждане, сообщает пресс-служба правительства.