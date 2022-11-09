09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
09.11.2022
В Челябинске автоледи сбила девочку-подростка
09.11.2022
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
09.11.2022
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022