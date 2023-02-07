06.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое февраля (18+)
06.02.2023
В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
06.02.2023
В Челябинске автоледи сбила пешехода
06.02.2023
Южноуральцев приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
06.02.2023
В Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины
Боевой дуэт: «Прорыв» с челябинскими двигателями и дроны
06.02.2023
Нужны курсы для операторов дронов: чем умнее и неуязвимее «птичка», тем больше шансов у наших бойцов выжить
06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
06.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
03.02.2023
Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями успешно поражают цели
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023