Боевой дуэт: «Прорыв» с челябинскими двигателями и дроны

Министерство обороны РФ опубликовало кадры совместных тренировок экипажей современных танков Т-90М «Прорыв», оснащенных челябинскими двигателями, и операторов дронов в тыловой зоне спецоперации. Они взаимодействуют для более точного удара по противнику.

Танковый экипаж, действуя в связке с квадрокоптером, получает, помимо данных о полосе выдвижения к огневому рубежу и препятствиях на его пути, более актуальные координаты целей и вносит корректировки для наиболее эффективного их поражения, рассказали в министерстве.

Таким образом, корректировка с воздуха в режиме реального времени существенно повышает точность поражения разведанных и выявленных целей, особенно при навесной стрельбе.

Как пояснил оператор БПЛА с позывным «Птица», на тренировках они учатся стрелять из танка навесным огнем, когда цель не видна - на дальности от четырех до 12 километров. Все делается с помощью дрона, который позволяет видеть попадания снарядов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» на полигоне в Ленинградской области.