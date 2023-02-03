Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями успешно поражают цели

Танковые подразделения успешно выполнили боевые задачи, поразив цели из вооружения танков Т-90М «Прорыв». Они оснащены двигателями, произведенными в Челябинске.

Видео боевых стрельб на полигоне в Ленинградской области опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе стрельб танкисты в дневное и ночное время отработали поражение мишеней на различных дистанциях до пяти тысяч метров. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника.

Кроме того, механики-водители на танкодроме преодолевали естественные и искусственные преграды, выполняли нормативы по погрузке на железнодорожные платформы и техобслуживание танков.

Танк Т-90М «Прорыв» - современная модификация боевого танка типа Т-90. Его называют «летающим» из-за способности преодолевать часть пути за препятствием в воздухе, при этом не сбавляя хода и стреляя в полете.

Новейший танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. На «Прорыве» - новый боевой башенный модуль, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости, высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем.

Мощный двигатель для «Прорыва» производят на заводе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») в Челябинске.

В Ростехе уверены, Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, которые стоят на вооружении российской армии, по ряду показателей превосходят Leopard и смогут дать им достойный отпор.

Напомним, в 2022 году ЧТЗ поставил двигатели и запасные части в адрес Министерства обороны РФ не только для Т-90 «Прорыв», но и для всех основных моделей техники Концерна УВЗ: танков Т-72, БМПТ «Терминатор», артиллерийских самоходных установок «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».