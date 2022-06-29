Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей

Сегодня, 29 июня, Народная милиция ЛНР опубликовала видео с пленным гражданином Израиля, воевавшим в рядах Вооружённых сил Украины.

До недавнего времени Владимир Козловский числился разведчиком 5-го батальона 24-й мотострелковой бригады, сообщает наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

По словам ВСУшника-израильтянина, на службу он попал против своей воли. На границе в Ужгороде его якобы задержала погранслужба и отправила в армию. При этом Козловский уточняет, что у него на руках был документ из консульства Израиля.

«Специальная справка, чтобы я мог выехать из страны, жена и ребёнок пересекли границу!» – давит на жалость Владимир, подразделение которого находилось в Мирной долине (между городом Лисичанском и посёлком Тошковка). При этом солдат утверждает, что командование сбежало, когда они с сослуживцами под обстрелами повезли с опорного пункта солдат для ротации.

«Из вооружения был пулемет Максим, иностранное оружие было. Но мы не умели им пользоваться - от слова совсем. Да и в больших количествах его не было», - продолжает оправдываться боец укронацистской армии.

По утверждению Владимира, всему личному составу его подразделения командиры угрожали тем, что солдат замучают, если они попадут в плен. Те военнослужащие, у кого офицеры находили российскую агитационную листовку или СМС-сообщение о сдаче в плен в телефоне, могли угодить в самую передовую линию окопов «под расход». Делалось это для того, чтобы такой боец «не подрывал дисциплину».

«Но нас в плену никто не мучает, сигареты дают, на прогулку выводят, кормят, отношение более чем человеческое», - говорит Козловский. И вспоминает, что рядом с ним служили наёмники, у которых, по его словам, «всё лучше, начиная с зарплаты и отношения к ним, и заканчивая едой». Простых бойцов ВСУ Владимир сравнил с бомжами, а иностранных наёмников – с аристократами.