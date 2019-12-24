Бузова не платит за коммуналку

Популярная в России певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня, 24 декабря, удивила своих поклонников появившимися в СМИ сообщениями о долгах за ЖКХ. Как выяснилось, она задолжала за коммуналку за свою квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Требование на погашение задолженности к Ольге Бузовой выставила управляющая компания “Космосервис”. Просроченный платеж приравнивается к 10 тыс. рублей. После обращения в суд делом занялись судебные приставы, сообщает Mash.

Однако, это сообщение опровергла мама певицы. Родственница сообщила, что ничего не знает о долге коммунальщикам, а также заявила, что долгов у семьи нет, написало агентство Nation News/