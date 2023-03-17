Центробанк вновь оставил неизменным размер ключевой ставки

Совет директоров Банка России вновь не стал менять размер ключевой ставки и сохранил её на уровне 7,5%.

«Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Принятое решение Центробанк объяснил умеренными темпами прироста цен. Инфляционные ожидания населения в марте существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11% (он замедлился по сравнению с январем – тогда был 11,8%).

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений.

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5%-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - отмечает пресс-служба Центробанка.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была 9,5%, с 28 февраля размер ключевой ставки был повышен до рекордного уровня в 20%, в марте регулятор оставил ставку без изменения. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%, с 10 июня – до 9,5% (на 1,5 процентных пункта), с 22 июля - до 8,00%, с 16 сентября – до 7,5%, 28 октября сохранил на уровне 7,5%, 16 декабря 2022 года и 10 февраля 2023 года вновь оставил неизменной – 7,5%.