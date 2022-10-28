Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Совет директоров Банка России впервые за последние полгода не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 7,5%.

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%.

По уточненному прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. «Уточненный прогноз Банка России учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года», - отметили в Центробанке. В 2023 году годовая инфляция снизится до 5–7% и в 2024 году вернется к 4%.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отмечает пресс-служба Центробанка

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года.

Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была 9,5%, с 28 февраля размер ключевой ставки был повышен до рекордного уровня в 20%, в марте регулятор оставил ставку без изменения. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%, с 10 июня – до 9,5% (на 1,5 процентных пункта), с 22 июля - до 8,00%, с 16 сентября – до 7,5%.