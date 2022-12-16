Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Совет директоров Банка России вновь не стал менять размер ключевой ставки и сохранил её на уровне 7,5%.

«Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Принятое решение Центробанк объяснил умеренными темпами прироста цен и сдержанным потребительским спросом. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными, отметил регулятор.

«Среди проинфляционных факторов выделю повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах, ограничения на стороне предложения, расширение бюджетного дефицита, а также ухудшение условий внешней торговли», - отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) , в октябре – сократился до 12,6%, в ноябре – до 12%. По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5%–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отмечает пресс-служба Центробанка.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была 9,5%, с 28 февраля размер ключевой ставки был повышен до рекордного уровня в 20%, в марте регулятор оставил ставку без изменения. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%, с 10 июня – до 9,5% (на 1,5 процентных пункта), с 22 июля - до 8,00%, с 16 сентября – до 7,5%, 28 октября сохранил на уровне 7,5%.