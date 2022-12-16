16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
16.12.2022
Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию
16.12.2022
Путешествие Деда Мороза с НТВ
16.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки
16.12.2022
Проект ММК удостоен премии российского правительства
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
28.10.2022
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
12.06.2021
Центробанк повысил ключевую ставку
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022