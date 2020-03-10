ФОМС направит более полумиллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда в медучреждениях Челябинской области

Челябинская область получит более полумиллиарда рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на увеличение фондов оплаты труда в медучреждениях для привлечения новых специалистов.

Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном сайте кабмина.

Правительство направит ФОМС 18,3 миллиарда рублей из бюджета ФОМС в территориальные фонды для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Челябинской области будет предоставлено на эти цели 508 миллионов 875,7 тысячи рублей. Еще двум областям УрФО – Свердловской и Курганской – выделено 256 миллионов 473,6 тысячи и 89 миллионов 702,7 тысячи рублей соответственно.

«Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека», - подчеркнул глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее глава Челябинского территориального ФОМС Агата Ткачева, в 2020 году на федеральном уровне существенно изменились подходы к оплате медицинских услуг в сфере ОМС. В частности, усилено финансирование профилактического направления и лечения онкологических заболеваний.

Как отметила Агата Ткачева, изменился принцип финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. Ранее поликлиники получали средства из расчета за прикрепленное население, вне зависимости от количества принятых и пролеченных пациентов. С 2019 года на отдельные прямые тарифы выведены неотложная помощь, диспансеризация и профосмотры, в 2020 году – финансирование фельдшерско-акушерских пунктов, а также ряд диагностических исследований.