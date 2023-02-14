14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности
23.12.2022
Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года
22.12.2022
Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались
22.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год
24.11.2022
Дефицит бюджета Челябинской области уменьшен почти на 9,4 миллиарда рублей
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023