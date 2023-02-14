Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности

Правительство Российской федерации предоставит 10 регионам почти 9,5 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности. Более трети этой суммы получит Челябинская область.

Соответствующее распоряжение подписал глава федерального кабмина Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в правительстве, средства распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчёта этой дотации.

Согласно документа, Челябинской области выделено три миллиарда 470 миллионов 735 тысячи рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета.

Дотации поступят также в Нижегородскую (1,89 миллиарда рублей), Иркутскую (963,5 миллиона рублей), Вологодскую (747,5 миллиона), Тульскую (610,2 миллиона), Белгородскую (498,4 миллиона), Липецкую (474,5 миллиона), Ярославскую (351,7 миллиона) и Мурманскую области (7,4 миллиона), а также в Красноярсий край (453,3 миллиона).

«Эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 февраля.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», дефицит бюджета Челябинской области на 2023 год изначально утвержден в размере 71,8 миллиарда рублей, что почти в два раза больше аналогичного показателя 2022 года (первоначально в прошлом году было 37,2 миллиарда рублей, к августу его размер вырос до 64 миллиардов 253,1 миллиона рублей).