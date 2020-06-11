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Число случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч

Федерация
Сегодня, 21:29
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 779 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 36,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц меньше выздоровевших пациентов - 8 тысяч 367 человек. Умерло 174 пациента.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 июня в мире подтверждено 7 миллионов 370 тысяч 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,78%), летальных исходов - 418 тысяч 756 (прирост за сутки 1,25%).

В Российской Федерации зарегистрировано 502 тысячи 436 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,8%), в том числе в Москве – 201 тысяча 221 случай.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 22 тысяча 235 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 8506 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 4367 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 4007, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2964, в Тюменской области – 2047, в Курганской области –344.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 261 тысяча 150 человек (плюс 8367), в Москве – 115 тысяч 769 человек (плюс 2236). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 6 тысяч 532 человека (за сутки – 174). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3138, Московской области – 644, в Республике Дагестан – 309, в Санкт-Петербурге – 520, в Нижегородской области – 152, в Ставропольском крае – 66, в Республике Ингушетия – 62, в Ростовской области и в Красноярском крае – 59, в Республике Северная Осетия – 58, в Тульской области –53, в Тверской области – 49, в Свердловской и Новосибирской областях – по 48, в Краснодарском крае – 47, в области - 48, в Смоленской области – 44. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 166 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 69 (в том числе 43 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 24, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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