Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, главы МЧС Александра Куренкова и министра транспорта Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В её состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

«По поручению Президента в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления», - написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин.

Министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже выехали на место происшествия

Глава Республики Крым Сергей Аксенов находится постоянной связи с командиром МЧС, начальником пожарной смены МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий и находятся непосредственно на мосту. На месте ЧП находится зампредседателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Сергей Аксенов обратился к отельерам и руководителям санаториев с просьбой продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания. «Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, - заверил глава. - Порядок компенсации будет озвучен в понедельник».

Граждан будут информировать в постоянном режиме о происходящем. Глава Крыма призвал всех успокоиться и не распространять ложную информацию. «Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», - подчеркнул Аксенов.

Напомним, восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава и частичное обрушение двух автомобильных пролетов.