Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

В соцсетях размещено десятки постов, если не сказать больше, с критикой работников таможни и ГИБДД в Ростове и на Донбассе. Люди называют адреса КП и блокпостов, где надолго задержали гуманитарный груз, следующий на Донбасс, где попросили мзду за пропуск беженцев в Россию. Это позорное явление обсудили на презентации штаба Захара Прилепина в Луганске его участники

«Таможня обрекает людей на бедность, задерживая грузы, я сейчас говорю не про контроль за оружием, которое может ввозиться, а именно про контроль товаров! Людям не хватает самого необходимого - как бойцам на территории боевых действий, так и людям на освобожденных территориях», - заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Кузнецов.

Что касается сотрудников ГИБДД, то в отношении их 15 апреля была проведена спецоперация в Ростовской области. В данный момент, как сообщили Вести.ру, под следствием находится почти 30 человек - действующие сотрудники ГИБДД и их гражданские сообщники

Как раз накануне командир батальона "ВОСТОК" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что на одном из постов в Ростове ему пришлось заплатить пять тысяч рублей действующим сотрудникам ГИБДД за провоз оборудования (радиостанции и ночники) для своего подразделения.

Ранее были сообщения от добровольцев, волонтеров, кто пытался ввозить гуманитарные грузы в ЛДНР, о том, что сотрудники таможни препятствовали ввозу, ссылаясь на законодательство страны. По сообщению писателя и военкора Владлена Татарского, который непосредственно находится на передовой и оказывает всяческую техническую поддержку ВС НМ ЛДНР и смежным подразделениям, волонтеры даже учредили медаль «За сохранение Украины» для сотрудников таможни РФ за их отказ своевременно пропускать в ЛДНР грузы гуманитарного характера. Возможно, и по таможне, как и по ГИБДД, нужна спецоперация силовиков.