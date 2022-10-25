25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
25.10.2022
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
25.10.2022
Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой
25.10.2022
Житель Варны спас женщину на пожаре
25.10.2022
Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
«Справедливая Россия – за правду» против предложений преподавать русский язык как иностранный в ряде школ
21.10.2022
«Справедливая Россия – За Правду»: Каждый мобилизованный южноуралец важен для области
21.10.2022
Дело на миллион
17.10.2022
Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ
28.09.2022
Голосуя за почетных граждан, депутаты гордумы Челябинска справедливороссов не услышали
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022