Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с просьбой дать оценку высказываниям ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Натальи Трухановской, которая предложила ввести в ряде школ преподавание русского языка как иностранного.

Подпись под обращением поставила также член фракции СРЗП Яна Лантратова.

«… в Российской Федерации существует негативный опыт, когда в отдельных субъектах Российской Федерации русский язык преподавался в качестве иностранного, что привело к тому, что значительное количество выпускников общеобразовательных организаций не смогли успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и лишились возможности на получение высшего и среднего технического образования, - утверждают депутаты. – (…) Представляется очевидным, что преподавание государственного языка Российской Федерации как иностранного для граждан России противоречит действующему законодательству, способствует разрушению единства страны, ее общего ментального и культурного пространства».

В связи с этим Сергей Миронов и Яна Лантратова просят генпрокурора оценить высказывания Трухановской на соответствие законодательству РФ и принять необходимые меры прокурорского реагирования, проинформировать их о результатах.

В свою очередь, главу Минобрнауки депутаты просят проверить деятельность ректора «на соответствие занимаемой должности».