Для бедных россиян предложили ввести карточки на продукты

В России предложили организовать карточную систему для малоимущих граждан. С помощью таких банковских карт небогатые люди смогли бы приобретать в магазинах продукты местного производства. С такой инициативой повторно выступил глава “Справедливой России” Сергей Миронов.

Миронов подчеркивает, что бедные слои населения нуждаются в материальной поддержке, в том числе в продуктовых карточках. Он указывает, со ссылкой на данные Росстата, об увеличении на 1,3 миллиона во втором квартале 2020 года количества малоимущих граждан.

Финансировать продуктовые карточки эсер предлагает из Фонда национального благосостояния, пишет “Коммерсант”. Партийная инициатива была озвучена еще в июне. Система позволит не только поддержать нуждающихся россиян, но и простимулировать спрос на продукты отечественного производства.