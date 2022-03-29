Дмитрий Песков: Нет оплаты - нет газа

Россия не собирается заниматься благотворительностью и поставлять Европе природный газ бесплатно. Об этом заявил накануне, 29 марта, в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях.

«Я не знаю, что произойдёт, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», - сообщил официальный представитель Кремля, передаёт ТАСС.

«Нет оплаты - нет газа», - предупредил Песков.

Что касается решения Германии и других ключевых покупателей российского газа постепенно отказаться от поставок голубого топлива из России, пресс-секретарь отметил, что, Москва это, бесспорно, не приветствует.

«Конечно, мы бы не хотели этого видеть в нашей реальности», - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Ранее российский лидер заявил, что в условиях, когда западные страны объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, «поставлять российские товары в ЕС, США за доллары или евро не имеет для Российской Федераци никакого смысла».