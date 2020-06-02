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До октября в России запретили импортировать топливо

Федерация
Сегодня, 12:13

Сегодня, 2 июня, в России вступил запрет на импорт топлива. Ограничения продлятся до 1 октября. Под временные санкции попали бензин, дизельное топливо, керосин, газойль и судовое топливо, сообщают “Известия”.

При необходимости профильные ведомства могут в срок до 15 июня изменить срок действия принятого правительством РФ 25 мая запрета.

Уточняется, что временный запрет не коснется транзитных поставок топлива или уже ввезенного до 1 июня топлива для личных целей. Также в стоп-лист не попало топливо, содержащееся в технологических емкостях и необходимое для использования в пути следования.

Напомним, что ограничительные меры были приняты в том числе из-за сообщений о том, что в Россию хлынет поток более дешевого топлива из Европе из-за невозможности продать его на рынке ЕС на фоне упавшего спроса из-за covid-19.

 

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