04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
04.04.2023
В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию
04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%
04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
03.04.2023
Украинские чиновники поделили европейские страны на первый и второй сорт
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
03.04.2023
Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»
31.03.2023
Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023