Народ Италии понимает, к чему может привести продолжение боевых действий на Украине, люди видят, как Америка и ЕС постоянно подливают «масло в огонь», поставляя всё больше оружия Киеву.

Исходя из этого, оппозиционные политические силы Италии пытаются стать миротворцами, но им мешает руководство страны во главе с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой. Эти люди, приходя к власти на абсолютно других лозунгах, вдруг решили стать откровенно проамериканскими марионетками. Они делают всё, чтобы понравиться своим заокеанским хозяевам, и не обращают внимания на своих избирателей.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске через президента культурной ассоциации SPERANZA Ирину Вихореву задал вопросы, связанные с СВО и позицией НАТО, итальянскому политику, министру сельского хозяйства в правительстве Сильвио Берлускони в 2001-2006 годах, мэру Рима с 2008 года по 2013 год Джованни Алеманно.

– Господин Алеманно, 31 марта в СМИ появилась информация о том, что итальянский адмирал Джузеппе Драгоне назвал СВО «трусливой агрессией, от которой защищается международное сообщество». НАТО продолжает продвигаться всё ближе к границам РФ, но Москву при этом по-прежнему считают агрессором. Неужели европейцы не видят этой явной картины?

– Конечно же, вторжение России на Украину сыграло роль разделительной черты в отношении европейцев к данной ситуации. Но также верно и то, что проблеме продвижения НАТО на восток не придавалось большого значения. И, конечно, никто не объяснял, как к этому надо относиться – как к провокации в отношении России или как к проверке намерений? Поэтому проблема НАТО сама по себе играет ключевую роль. Я считаю, что нельзя построить мир на Украине или в Европе, если не сказать ясно, что НАТО не должно расширяться за счёт других стран. Это одно из предварительных условий. Но, как мы видим, и в нём следует отказ. К сожалению, идёт большое информационное давление через СМИ и через другие каналы, относящиеся к США, для того, чтобы оказывать влияние на европейские правительства. Поэтому мы хотим, чтобы Италия действовала самостоятельно и стряхнула с себя груз давления.

– Вы имеете в виду, что надо проводить разъяснительную работу?

- Да, конечно, но нужно не только объяснять. Мы хотим, чтобы Италия внесла предложение на европейском уровне о начале мирных переговоров.