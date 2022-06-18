Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

Накануне Дня медицинского работника, 18 июня, фельдшер из Челябинской области Ксения Данилюк пообщалась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала главе государства об открытии фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в поселке Мисяш Чебаркульского района.

«Более десяти лет назад у нас в Мисяше закрыли аварийный ФАП, и с того времени по сегодняшний день 868 жителей, в том числе и дети, получали медицинскую помощь в Чебаркуле, – а это десять километров езды, – было крайне неудобно и вызывало жалобы у населения, - поделилась Ксения Данилюк с главой государства в ходе видеоконференции, прошедшего в режиме ВКС и посвященного открытию новых объектов здравоохранения в субъектах РФ. - У нас в данный момент светлый, чистый ФАП с новым профессиональным оборудованием».

По словам фельдшера, в новом ФАПе будут проводить диспансеризацию, вакцинацию выездными бригадами, где делать ЭКГ, забор крови. Пациенты смогут получить консультацию узких специалистов. Кроме того, в фельдшерско-акушерском пункте при необходимости окажут экстренную медицинскую помощь до приезда скорой.

«А вообще, у нас в регионе открывается ещё пять новых ФАПов, а это значит, что более двух тысяч жителей получат медицинскую помощь в шаговой доступности», с гордостью отметила Ксения Данилюк.

Фельдшер из Челябинской области поблагодарила президента за реализуемую в стране программу модернизации первичного звена. «Благодаря ей [программе – прим. ред.] у нас появляются в больнице новое оборудование, новые машины неотложной помощи, а также строятся новые фельдшерские пункты, - отметила Ксения. - Благодаря новым фельдшерским пунктам, которые приближают население к медицинской помощи, повышается качество их жизни».

Владимир Путин поинтересовался, есть ли какой-то транспорт в ФАПе?

«Машины неотложной помощи новые, которые купили», - отметила Ксения. «Всё работает?», - задал уточняющий вопрос президент. «Работает», - заверила фельдшер.

«Машины старенькие, небось? Сколько им лет?», - продолжил выяснять подробности Владимир Путин.

«По модернизации первичного звена нам выделили новый автомобиль неотложной помощи», - рассказала медработник.

Президент остался удовлетворен ответами и пожелал всего доброго и удачи.

Открывая совещание, глава государства отметил, что нагрузка на сотрудников поликлиник, ФАПов очень большая – так же как и ответственность «Ведь именно вы ближе всего к людям, к вам они обращаются прежде всего, от вас зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение. Значение вашей работы действительно невозможно переоценить, - сказал Владимир Путин и заверил. - Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении».

Напомним, почти год назад президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи порекомендовал губернатору Челябинской области Алексею Текслеру не забывать про фельдшерско-акушерские пункты.

Глава региона заверил, что в области этому уделяется особое внимание и рассказал, что в области планируют оснащать ФАПы современным медицинским оборудованием, чтобы жители сельских населенных пунктов могли на месте получать полный комплекс медобслуживания.