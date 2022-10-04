Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ

Из-за сотрудничества с СБУ гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова выдворили за пределы региона «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации», сообщает РИА Новости.

Как рассказал сам Игорь Мурашов в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24», он передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что это Украина ее обстреливает и какие при этом могут быть последствия.

"Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — сказал Мурашов.

Самая крупная в Европе Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. С марта ее охраняет российская армия, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Побывавшая на ЗАЭС в начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства подтвердила факт обстрелов станции.