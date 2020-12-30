Год Быка: советы астролога к новогоднему столу

Символ 2021 года – Бык – животное, любящее застолья. Какие блюда должны быть на новогоднем столе и чего, наоборот, стоит избегать, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова.

Бык – животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, среди самых близких, что полностью соответствует нынешней ситуации, ведь из-за коронавируса гулять с размахом не рекомендуется. Но угощение должно быть обильным, потому что Бык любит застолья, хотя многие традиционные блюда ему не по вкусу, пояснила Лилия Любимова.

"Просто канапе в этом году не обойтись. Бык любит поесть. Единственное, чего не должно быть на столе, это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как оливье, холодец, говяжий язык под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", – посоветовала Лилия Любимова.

Хозяйкам придется подумать, чем компенсировать отсутствие привычных мясных деликатесов, но бык очень любит зелень, разнообразную выпечку, так что новогоднее меню может быть очень даже богатым.

"Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости – торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", – отметила Лилия Любимова.

Бык – радушный хозяин и любит, когда на столе всего много, а за столом все довольны. Так что еды нужно готовить побольше, съедать все сразу не обязательно, можно оставить что-то на следующий день, заключила астролог.