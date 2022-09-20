Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, усиливающий уголовную ответственность за отдельные преступления против военной службы. Увеличиваются тюремные сроки за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство, нарушение правил несения боевого дежурства, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного времени, боевых действий или мобилизации. В Уголовный кодекс вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Соответствующий законопроект был принят 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, в соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий - до 10 лет.

Также усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий - от пяти и вплоть до 10 лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни - до 10 лет.

Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества - до 10 лет тюрьмы.

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

Одобрено внесено поправок в две статьи УК РФ — «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1 УК РФ) и «Мародерство» (ст. 356.1 УК РФ).

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить тюремный срок трех до 10 лет. При это, как подчеркивается в документе, «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения. Если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, - до 15 лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления - от восьми до 10 лет лишения свободы.