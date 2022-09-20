20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
20.09.2022
Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы
20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы
29.08.2022
«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях
19.08.2022
У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
17.08.2022
Финский журналист: Армия-2022 показала, что Россия удваивает свои возможности
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022