27.09.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных
27.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2022
Минобороны не обращалось к другим странам по принудительному возвращению россиян
27.09.2022
В Челябинске и Коркино на сутки установится режим «черного неба»
27.09.2022
Задержан миасец, который «заминировал» жилой дом
27.09.2022
Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины продолжают получать российское гражданство
Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных
29.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
27.06.2019
В Челябинске и Магнитогорске пройдет эксперимент по квотированию выбросов
24.05.2019
Слово за Госдумой. Медведев внес на рассмотрение закон о квотировании выбросов в уральских городах
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022