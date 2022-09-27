Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации в соответствии с Указом президента, смогут не платить кредиты во время несения службы. Кроме того, в случае гибели мобилизованного предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, кто находится у них на иждивении.

Кредитные каникулы предоставят мобилизованным гражданам, взявшим кредит до призыва на военную службу. Также это право будет распространено на лиц, находящихся у них на иждивении.

Военнослужащий-заемщик может обратиться к кредитору с требованием об прекращении своих обязательств по договору или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода (не превышающего период военной службы).

Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась, уточнили в Госдуме.

Также законопроектом предусматривается полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели мобилизованного.

Как отметил председатель ГосДумы Вячеслав Володин, депутаты планируют в среду, 28 сентября, рассмотреть законопроект в окончательном чтении завтра и выйти на его принятие.