Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом

В России за распространение ложной информации о госорганах России, действующих за рубежом, будет грозить административная либо уголовная ответственность. Соответствующие поправки в УК РФ и КоАП РФ сегодня, 22 марта, одобрила Госдума, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии и МЧС.

Наказания остаются такими же, как и за «фейки» об армии. За заведомо ложные предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллиона рублей, либо до трёх лет лишения свободы.

Если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений, либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», наказание составит от трёх до пяти миллионов штрафа, либо от пяти до десяти лет колонии.

Заведомо ложные «фейки», повлекшие тяжёлые последствия, наказываются тюремным сроком от 10 до 15 лет.

Кроме того, документ вводит уголовную ответственность за публичную дискредитацию государственных органов России, которые выполняют свои функции за границей. Такие действия будут наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трёх лет.

За те же действия, но повлёкшие смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка, нарушение работы транспорта и связи, наказание ужесточается. В этом случае размер штрафа составит от 300 до миллиона рублей, срок заключения - пять лет колонии.

Совет Федерации рассмотрит законопроект 23 марта.