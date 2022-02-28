Информация о проходящих в Китае митингах в поддержку Украины является фейковой

Информация о якобы проходящих в дружественном России Китае митингах в поддержку Украины является недостоверной.

Об этом сегодня, 28-го февраля, заявил телеграм-канал «Война с фейками», публикующий объективную информацию о событиях на Украине и Донбассе и, как отмечают его создатели, «препарирующий фейки».

Правдой, по заявлению данного интернет-ресурса, является то, что в реальности кадры, распространяемые другими телеграм-каналами (например, «Реальной войной»), сделаны в Японии, а именно в ее столице – Токио. На видео – огромная толпа с украинскими флагами, скандирующая: «Стоп, Putin!», «Стоп, Russia!». Участники митинга настроены явно не дружелюбно по отношению к России, но это не Китай.

Доверчивым читателям, которые поверили в то, что жители Поднебесной выступают в поддержку Киева, телеграм-канал «Война с фейками» предлагает обратить внимание на вывески, попавшие в кадр: иероглифы на них - японские.