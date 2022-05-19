Иван Засурский займется в США проблемами климата

Завкафедрой журфака МГУ и член Совета при президенте по правам человека Иван Засурский эмигрировал в США.

"Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну", - написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Он планирует в США искать единомышленников и работать в области климатических коммуникаций. По его словам, на встречах СПЧ с президентом Владимиром Путиным он пытался представить свой доклад о климате, но ему не дали слова.

Напомним, несколько лет назад Иван Засурский приезжал в Челябинск в составе рабочей группы СПЧ, чтобы разобраться в противостоянии общественников с властями, связанном со строительством Томинского ГОКа. Миссия СПЧ никак не повлияла на развитие событий.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская