Иван Засурский займется в США проблемами климата

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
19.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правозащитники выиграли дело по Митрофановскому кладбищу В Седьмом кассационном су
19.05.2022

На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта - парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинс
19.05.2022

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он м
18.05.2022

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.05.2022

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки
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19.05.2022

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Федерация
19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

Завкафедрой журфака МГУ и член Совета при президенте по правам человека Иван Засурский эмигрировал в США.

"Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну", - написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Он планирует в США искать единомышленников и работать в области климатических коммуникаций. По его словам, на встречах СПЧ с президентом Владимиром Путиным он пытался представить свой доклад о климате, но ему не дали слова.

Напомним, несколько лет назад Иван Засурский приезжал в Челябинск в составе рабочей группы СПЧ, чтобы разобраться в противостоянии общественников с властями, связанном со строительством Томинского ГОКа. Миссия СПЧ никак не повлияла на развитие событий.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.05.2022

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

19.05.2022 10:32

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19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

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16.05.2022 22:05

Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление