Как можно бросить Мать, когда она в беде???

В России идёт частичная мобилизация. Самые разные люди объединяются для защиты Родины. Так было на протяжение всей истории России.

Именно в трудные моменты голос женщины начинал звучать громче. Именно женщины укрепляют веру в победу. Мать, жена, подруга – должны сказать те слова, которые помогут преодолеть все трудности. Любые слова поддержки и надежды важны в эти минуты. Даже от незнакомых людей.