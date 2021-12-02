02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
02.12.2021
Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.12.2021
Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
02.12.2021
Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021