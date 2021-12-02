Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль

Единая валюта Союзного государства будет называться рубль. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости. При этом он подчеркнул, что, исходя из договоренностей ещё с первым президентом России Борисом Ельциным, это будет третья валюта, а не одна из национальных.

«Вот российский рубль. Все ж хотят единую валюту — хотя, когда мы с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это будет не белорусский, не российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то. Да, это будет рубль», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Однако желания форсировать создание единой валюты у белорусской стороны нет. В целом поддерживая финансовую интеграцию, Александр Лукашенко отметил, что переход к единой валюте должен быть поэтапным - «step-by-step».

На вопрос же о пределах в интеграции России и Белоруссии, Лукашенко предпочёл ответить, не вдаваясь в конкретику: «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет».

Напомним, что 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран. В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений.