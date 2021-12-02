Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, четвертого декабря в Челябинской области будет запущен мультимодальный мар
02.12.2021

В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники полиции устанавливают местонахождение девушки, похищенной троими мужчинам
02.12.2021

В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область по договоренности с правительством Москвы получит 50 автобусов, которые выбыл
Транспорт
Транспорт
02.12.2021

Челябинская область получит 50 автобусов, отработавших в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, восьмого декабря, в прямом эфире ответит
02.12.2021

Спросите Текслера

Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
02.12.2021

ММК в шестой раз стал лауреатом Национальной премии «Приоритет»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
Федерация
02.12.2021 11:58

Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль

Единая валюта Союзного государства будет называться рубль. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости. При этом он подчеркнул, что, исходя из договоренностей ещё с первым президентом России Борисом Ельциным, это будет третья валюта, а не одна из национальных.

«Вот российский рубль. Все ж хотят единую валюту — хотя, когда мы с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это будет не белорусский, не российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то. Да, это будет рубль», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Однако желания форсировать создание единой валюты у белорусской стороны нет. В целом поддерживая финансовую интеграцию, Александр Лукашенко отметил, что переход к единой валюте должен быть поэтапным - «step-by-step».

На вопрос же о пределах в интеграции России и Белоруссии, Лукашенко предпочёл ответить, не вдаваясь в конкретику: «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет».

Напомним, что 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран. В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, четвертого декабря в Челябинской области будет запущен мультимодальный мар
02.12.2021

В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники полиции устанавливают местонахождение девушки, похищенной троими мужчинам
02.12.2021

В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область по договоренности с правительством Москвы получит 50 автобусов, которые выбыл
Транспорт
Транспорт
02.12.2021

Челябинская область получит 50 автобусов, отработавших в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, восьмого декабря, в прямом эфире ответит
02.12.2021

Спросите Текслера

Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
02.12.2021

ММК в шестой раз стал лауреатом Национальной премии «Приоритет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Челябинска пожаловалась на автосалон на Свердловском тракте, который уже более четырех
Общество

После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля

01.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска сегодня, первого декабря, опубликовала официальный ответ
Общество

Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД

01.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого декабря 2021 года в Челябинской области вступают в силу новые ограничения, которые введ
Общество

С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения

01.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госавтоинспекция Челябинска выступила с критикой организации дорожного движения на Комсомольском
Общество

ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

30.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 83% опрошенных жителей высказались против введения системы QR-кодов в общественном т
Общество

Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте

29.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, на Аллее Славы, сегодня, 28-го ноября, торжественно открыли стелу в честь присвоени
Общество

В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

28.11.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

02.12.2021 11:59

За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30

02.12.2021 11:58

Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль

02.12.2021 11:56

«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян

02.12.2021 11:49

Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя

02.12.2021 11:13

В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

02.12.2021 11:11

В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки

02.12.2021 10:42

Челябинская область получит 50 автобусов, отработавших в Москве

02.12.2021 10:22

Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном

02.12.2021 09:56

ММК в шестой раз стал лауреатом Национальной премии «Приоритет»

02.12.2021 09:48

Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны

02.12.2021 09:14

Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам

01.12.2021 21:55

«Инвитро»: количество положительных результатов тестов на ВИЧ снизилось в 3 раза

01.12.2021 21:52

«Корзина доброты для животных» от «Пятёрочки»

01.12.2021 20:42

В четверг в Челябинской области дождь со снегом, порывистый ветер

01.12.2021 20:32

У южноуральцев есть выбор – в регионе имеются в наличии все четыре вида вакцин от ковида

01.12.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на второе декабря

01.12.2021 18:37

Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек

01.12.2021 18:26

Вот тебе и биржа! Жители Челябинской области «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей

01.12.2021 18:01

В сквере на Академика Королева появились уникальные для Челябинска музыкальные инструменты

01.12.2021 17:45

Экс-замглавы Магнитогорска задержан по подозрению в получении взятки за аренду земли

01.12.2021 17:24

Челябинская область отправила первый в осеннюю кампанию эшелон с призывниками

01.12.2021 17:22

Урок здоровья: в Челябинской области стартовали занятия для детей на горных лыжах и сноубордах

01.12.2021 17:21

Состоялось торжественное открытие музея истории уральских автомобилестроителей

01.12.2021 17:19

После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля

01.12.2021 15:42

В Челябинской области полностью привито 66% от лиц, подлежащих обязательной вакцинации

01.12.2021 15:33

В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»

01.12.2021 15:17

В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова

01.12.2021 15:02

Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»

01.12.2021 14:49

В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова

01.12.2021 14:40

В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида

01.12.2021 14:16

ВТБ: российские банки впервые выдали пять триллионов рублей ипотеки

01.12.2021 14:09

Студенты ЮУрГУ оценили биометрический контроль доступа в общежитие

01.12.2021 14:02

Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД

01.12.2021 13:22

В Челябинской области избрали представителей органов судейского сообщества

01.12.2021 13:09

В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

01.12.2021 12:47

В Челябинске на перекрестке Коммуны и Энтузиастов установят модульный островок безопасности

01.12.2021 12:45

Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом

01.12.2021 12:21

Угроза «террориста» не подтвердилась: челябинский аэропорт возобновил работу

01.12.2021 12:05

В Челябинске в колодец, не имеющий крышки, провалились маленькие щенки

01.12.2021 11:42

В Копейске появится улица Александра Градского

01.12.2021 11:23

В Челябинской области гололед помешал работе мусоровозов

01.12.2021 11:20

День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала

01.12.2021 10:56

Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»

01.12.2021 10:49

Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов

01.12.2021 10:48

Сотрудники ММК-МЕТИЗ получили высокие государственные награды

01.12.2021 10:37

Семенов: Вакцинация для пожилых обязательная, но без принуждения

01.12.2021 10:26

В Челябинской области проходит акция «IT-донор»

01.12.2021 10:24

С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения

01.12.2021 10:13

«Ариант» создал в Челябинске пространство «Вино&Мясо»

01.12.2021 00:12

Зима в Челябинской области начнется с плюсовых температур и дождя со снегом

30.11.2021 23:59

Анонсы событий и мероприятий на 1 декабря

30.11.2021 21:37

«Пятёрочка» исполняет новогодние желания

30.11.2021 17:24

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров

30.11.2021 17:11

Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет

30.11.2021 16:56

При строительстве газопровода в Вишневогорске «исчезли» 2,5 миллиона рублей, жители остались без «голубого топлива»

30.11.2021 16:55

Первый день зимы южноуральцы встретят с дождем

30.11.2021 16:10

Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске

30.11.2021 16:08

В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения

30.11.2021 16:02

Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала

30.11.2021 15:56

В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе

30.11.2021 15:17

Каким будет декабрь в Челябинской области

30.11.2021 15:02

В Челябинске выступит певец с выразительным бархатным баритоном Алексей Брянцев

30.11.2021 14:55

Какие бывают виды электрических розеток - мнения и советы экспертов

30.11.2021 14:24

Красотой Южного Урала теперь можно полюбоваться в метро Москвы

30.11.2021 14:18

В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ

30.11.2021 14:17

ВТБ: рост рынка розничного кредитования в России за год превысит 20%

30.11.2021 14:02

ВТБ предлагает продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников

30.11.2021 13:48

Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области

30.11.2021 13:41

По факту незаконной рубки деревьев в Нязепетровском заказнике возбуждено уголовное дело

30.11.2021 13:31

В Челябинской области «Снеговики-добряки» порадуют детей с тяжелыми заболеваниями подарками к Новому году

30.11.2021 13:26

Врач-инфекционист: «Омикрон» уже вытесняет «Дельта-штамм» COVID-19

30.11.2021 13:13

ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

30.11.2021 12:46

Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок

30.11.2021 12:32

В Советском районе Челябинска законсервируют опасный подземный объект

30.11.2021 12:32

Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Магнитогорске

30.11.2021 11:46

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки

30.11.2021 11:37

В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида

30.11.2021 11:28

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала

30.11.2021 11:25

Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

30.11.2021 11:08

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка

30.11.2021 10:37

Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»

30.11.2021 09:38

90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период

30.11.2021 09:29

Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов

30.11.2021 00:04

Как оборудовать кабинет стоматолога новинками

29.11.2021 23:37

Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи

29.11.2021 21:33

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

29.11.2021 21:22

Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено

29.11.2021 21:06

Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября

29.11.2021 20:25

В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть

29.11.2021 20:13

СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими

29.11.2021 16:55

В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии

29.11.2021 15:57

Уральский спасатель стал лучшим пиротехником МЧС России

29.11.2021 15:53

Мать, избивавшую детей, оставили на свободе

29.11.2021 15:41

В Копейске трех подростков наградили медалью и почетными грамотами МЧС

29.11.2021 15:23

График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки

29.11.2021 15:20

билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

29.11.2021 14:52

Копейск увековечит память своего знаменитого земляка Александра Градского

29.11.2021 14:41

После вмешательства прокуратуры миассца зачислили в десятый класс

29.11.2021 14:29

Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске

29.11.2021 13:48

Арестован челябинец, нанявший частного детектива для убийства сожительницы