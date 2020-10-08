Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки. Для его разрешения необходимы компромиссы с обеих сторон.

«Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха», – заявил Пашинян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Премьер-министр поясняет это тем, что в конфликте присутствуют радикалы и международные террористы. «И это очаг угрозы для безопасности всего мира», - добавил Пашинян.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Нагорном Карабахе трагедией. «И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», – заявил глава российского государства в эфире телеканала «Россия-24».

Россия призывает обе стороны конфликта к прекращению огня, даже если в ближайшее время он не будет окончательно решен. «Как можно быстрее это нужно сделать», – добавил президент.