ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки

Федерация
Сегодня, 12:06
Размер текста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки. Для его разрешения необходимы компромиссы с обеих сторон.

«Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха», – заявил Пашинян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Премьер-министр поясняет это тем, что в конфликте присутствуют радикалы и международные террористы. «И это очаг угрозы для безопасности всего мира», - добавил Пашинян.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Нагорном Карабахе трагедией. «И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», – заявил глава российского государства в эфире телеканала «Россия-24».

Россия призывает обе стороны конфликта к прекращению огня, даже если в ближайшее время он не будет окончательно решен. «Как можно быстрее это нужно сделать», – добавил президент.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 10:08
Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива
06.10.20 12:30
Течение на Камчатке уносит загрязнение в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО
05.10.20 16:29
На Камчатке ищут причины экологической катастрофы
05.10.20 14:33
В России предложили ввести обязательные курсы кинологов для хозяев овчарок
05.10.20 13:37
Южноуральский бизнес указал Мишустину и Набиуллиной на проблемы с получением льготных кредитов
02.10.20 13:38
В очередь: в России возобновили прием заявлений на детские выплаты
01.10.20 12:35
Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов
01.10.20 12:33
Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть
30.09.20 14:15
Стало известно, кого не допустят до работы без прививки от covid-19
30.09.20 11:58
В России перестанут продавать ОСАГО без техосмотра
Политика
Сегодня, 10:04
Знакомьтесь
Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание
Общество
Сегодня, 12:09
В Челябинске подрядчик «подарил» жителям Университетской набережной болота вместо газона
Новости
Сегодня, 12:05
Среда обитания
Промрекультивация: Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз
Сегодня, 11:44
Общество
На гостевом маршруте в Челябинске появится цифровой Давид великого Микеланджело
Сегодня, 11:14
Происшествия
Челябинка оформила кредит и перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей
Сегодня, 10:46
Происшествия
Сегодня может решиться дальнейшая судьба экс-мэра Челябинска Тефтелева
Сегодня, 10:40
Общество
Жители Челябинской области жалуются губернатору на холод в квартирах
Материалы рубрики
Вчера, 16:39
Федерация
Эксперты ОЗХО подтвердили, что Навальный был отравлен, немецкие врачи яд в анализах не нашли
Вчера, 16:29
Федерация
СК России возбудил уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке
Вчера, 14:04
Федерация
Претендентов в чиновники будут тестировать на дистанте
Вчера, 14:02
Федерация
Песков раскрыл планы Путина на День рождения
Вчера, 10:11
Федерация
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика