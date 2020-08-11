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Малоимущим россиянам добавят деньги на детей

Федерация
Сегодня, 13:27
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В России ищут варианты, как помочь малоимущим семьям выбраться из-за черты бедности. Одним из вариантов решения может стать повышение пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующий законопроект разрабатывает в настоящее время Минтруд.

Ведомство предлагает увеличить размер выплаты в 50% от прожиточного минимума до 100%, то есть в среднем сумма ежемесячного пособия вырастет с 5,5 тыс. рублей до 11-12 тыс. рублей по стране, пишут “Известия”.

Разработчики инициативы считают, что такая мера может стать существенной поддержкой  для многих многодетных семей, которые составляют большую часть малоимущих.

Выплаты назначаются с 1 января, однако фактически россияне стали их получать с июня. Из-за кризиса в связи со сложившейся обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции, количество семей, претендующих на выплату будет увеличиваться, считают эксперты, опрошенные изданием.

По замечанию корреспондента “Урал-Пресс-Информ”, семья которого подавала заявление на данную выплату, многие граждане могут начать получать деньги на детей только в августе-сентябре. Поданное журналистом еще весной заявление было рассмотрено только в первых числах августа. В Госуслугах пришел ответ о передаче документов на выплату с пояснением: “Денежные средства ожидайте по мере поступления финансирования”.

 

 

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