Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов

Русская православная церковь начнет вести проповеди в новые государствах - Восточном Тиморе и Папуа - Новая Гвинея. Соответствующее решение принял накануне Священный синод, указывается на официальном портале патриархии.

Вышеперечисленные страны теперь включены в ведомство Сингапурской епархии азиатского экзархата РПЦ, которая была создана в 2018 году в ответ на учреждение Константинополем параллельной церковной структуры в Украине.

До решения синода эти две страны не были интересны православным, так как большинство жителей исповедуют католицизм, пишет “Интерфакс”.