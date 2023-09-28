Минобрнауки России утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

Министерство науки и высшего образования России определило минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2024/25 учебный год согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в документе.

Выпускнику школы необходимо будет набрать на ЕГЭ минимум:

по русскому языку - 40 баллов;

по математике - 39 баллов;

по физике - 39 баллов;

по обществознанию - 45 баллов;

по информатике – 44 балла,

по литературе – 40 баллов,

по географии – 40 баллов,

по биологии - 39 баллов,

по химии - 39 баллов,

по истории - 35 баллов,

по иностранному языку - 30 баллов.

В сравнении с 2023/24 учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления не изменились. Каждый вуз вправе устанавливать свою планку баллов, не ниже утвержденной Минобрнауки.

Минобрнауки разработало проект правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Согласно документу, абитуриенты смогут подать заявления одновременно подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки.

Раздел об индивидуальных достижениях дополнен: участие в спецоперации, прохождение военной службы по призыву, наличие серебряной медали по итогам окончания школы.

Конкурсные списки на сайтах вузов будут обновляться ежечасно, с самого первого дня подачи документов.

Будущим абитуриентам не придется приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз, достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на «Госуслугах».