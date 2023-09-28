28.09.2023
Минобрнауки России утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году
28.09.2023
Нагайбаки в городе
27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
Минобрнауки России утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году
17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
19.06.2023
В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений
14.06.2023
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
13.06.2023
Челябинские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023