01.11.2021
Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»
01.11.2021
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
01.11.2021
В перечне челябинских недостроев стало на один объект меньше
01.11.2021
Жители Чкалова заявили, что «Ромкор» сбрасывает нечистоты в реку Санарка
01.11.2021
В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину
01.11.2021
Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим
Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации
01.11.2021
Более шести тысячи южноуральцев вакцинировались за выходные во Дворце спорта «Юность» и в ТРК
30.10.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
29.10.2021
Где южноуральцы смогут привиться в нерабочую неделю
29.10.2021
В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт», на дефицит которой жаловались южноуральцы
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021