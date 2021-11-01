Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Министерство здравоохранения России рекомендовало использовать однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации.

Соответствующие методические рекомендации по вакцинации были утверждены 30 октября 2021 года. Об этом сообщил глава минздрава Мурашко в ходе визита во Владимирскую область.

«Спутник Лайт» - единственная однокомпонентная вакцина (первый компонент вакцины «Спутник V»). Поставившие эту вакцину получают QR-код сразу же после первого укола. Поэтому в последние дни этот препарат стал очень востребован у сотрудников тех сфер в регионе, где введена обязательная вакцинация, в частности у работающих в ТРК.

Ранее эту вакцину рекомендовали ставить тем, кто уже переболел ковидом, и тем, кто ревакцинируется. Сейчас – только для повторной вакцинации.

В Челябинской области накануне нерабочих дней и введения запрета на посещение некоторых объектов без QR- кода был огромный спрос на «Спутник Лайт» и временно образовался дефицит. В пятницу поступила новая партия препарата. Но для первой вакцинации рекомендуются использовать только двухкомпонентные вакцины.

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).

Детей от ковида пока не прививают.