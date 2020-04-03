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Мишустину посоветовали национализировать предприятия

Федерация
Сегодня, 12:57

В России появилась инициатива по национализации крупных предприятий из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо было направлено руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В размещенном на сайте организации документе говорится о возможных массовых спекуляциях с целью рейдерских захватов предприятий в условиях распространения covid-19. Поэтому те предприятия, которые важны для экономики страны, необходимо национализировать.

Перечень предприятий, подлежащих национализации, должна составлять трехсторонняя правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Работу данной комиссии возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Михаил Шмаков также считает, что на 2020 год требуется запретить приватизацию ставших государственными компании. Затем, при передаче в частные руки, обязательно учитывать позицию отраслевого профсоюза.

Среди других мер поддержки в письме указана отмена 13% налога на доходы граждан с зарплатой, равной размеру МРОТ.

Отметим, что Михаил Шмаков уже выступал с неординарным заявлением о приватизации. Некоторое время назад он предлагал государству забрать в собственность компанию Олега Дерипаски

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