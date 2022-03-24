МВД отменило плановые проверки бизнеса

МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса за исключением тех, которые напрямую затрагивают вопросы безопасности. Такое поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой, сообщает РИА «Новости».

«Первый заместитель министра <...> дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что такая мера принимается во исполнение поручения руководства страны с целью минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

Напомним, 16 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Глава государства попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.