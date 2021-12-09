На выплаты родителям-одиночкам выделят дополнительные 14 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Он напомнил о той поддержке неполных малообеспеченных семей, которая с недавнего времени осуществляется по инициативе президента Владимира Путина. Теперь родителям-одиночкам каждый месяц предоставляется пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. В среднем оно составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более одного миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Эти деньги выделяются дополнительно к предусмотренным ранее 36 миллиардам рублей.

По словам премьера, для одиноких матерей и отцов это станет важным подспорьем в воспитании детей.