Навальный продолжит свою миссию в России

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный планирует после выписки из берлинской больницы “Шарите” вернуться на Родину и продолжить нести свою миссию. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности ФРГ.

По словам источника американской газеты, блогер не планирует эмигрировать в Германию, а намерен вернуться домой и продолжить свое дело. Более того, Алексей Навальный во время разговора с представителем немецкой прокуратуры заявил, что отказывается участвовать в совместном расследовании Германии и России произошедшего с ним случая, пишут “Известия”.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, следовавшем по маршруту Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске, он двое суток провел под наблюдением местных врачей, которые не обнаружили яда в теле оппозиционера, а констатировали у него нарушение обмена веществ и сахарный диабет. Затем его доставили в Берлин, где у него якобы нашли следы химического оружия “Новичок”. Что и стало основой для политической дискредитации России Германией на международном уровне. На официальные запросы российской стороны Германия не отвечает, при этом требует от Москвы неких материалов для расследования.