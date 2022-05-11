Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

Семьи военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов в России, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, будут обеспечены еще одной мерой поддержки.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан в целях поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Согласно указу, в вузах будет установлена 10-процентная квота на прием детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов, участвующих в специальной операции в ДНР, ЛНР и на Украине.

Правительству поручено обеспечить установление вузами для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), «специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки».

В пределах специальной квоты на обучение будут принимать детей военнослужащих и сотрудников (за исключением погибших, получивших увечье или заболевание) будет осуществляться на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно.

Дети военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).

Кроме того, президент рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета субъектов.