Новые цифровые продукты и сервисы позволят повысить качество жизни южноуральцевв

Челябинская область и АНО «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении региона.

Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир в рамках международного экономического форума – ПМЭФ-2021.

«Соглашение будет способствовать реализации на территории Челябинской области национального проекта «Цифровая экономика» и позволит повысить качество жизни южноуральцев за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи», – подчеркнул Алексей Текслер.

Специалисты АНО «Цифровая экономика» и компаний цифровых лидеров из числа учредителей организации готовы предложить региону более 230 цифровых решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности органов власти и работы.

Соглашение сторон предусматривает проведение стратегических сессий – «цифровых прокачек» бизнеса, результатом которых станет определение конкретных инициатив по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2024 годах.