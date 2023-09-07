Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками объекты в ряде регионов РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Ростовской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны РФ.

«Седьмого сентября около трех часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны уничтожено два украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один над территорией Московской области.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Ростовской области один сбитый беспилотник один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. «В Ростове повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В Брянской области, по данным Минобороны, седьмого сентября около шести часов 30 минут и семи часов по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один беспилотник уничтожен над Брянским районом и один на подлете к городу Брянску. В том и в другом случае пострадавших и разрушений нет.

Один БПЛА сбит над Брянском. «Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - сообщил глава региона.