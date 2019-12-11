О чем мечтают российские дети. Список подарков от Деда Мороза

В России большинство детей просят в качестве подарка на Новый год технику или электронику. Положить под елку гаджеты планируют четверть родителей, пишет сегодня, 11 декабря, ТАСС со ссылкой на исследование “Дети Mail.ru”.

Стоимость детских подарков варьируется до 2 тысяч и от 2 до 5. Таких родителей насчитывается по 30%. Большинство таких родителей все-таки планируют выполнить пожелания своих чад.

По данным исследования, лидерами новогодних желаний стали гаджеты (41%). Вторую позицию заняли игрушка (37%). На третьей строчке разместились развивающие игры и наборы для творчества (23%). Оставшиеся 15% мечтают о книгах, одежде, деньгах, спортивном инвентаре.

Отметим, что в опросе портала приняли участие 24 485 человек. Исследование проводилось с 3-6 декабря.