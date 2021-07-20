Общественники предложили наказывать антипрививочников за призывы

В России появилась инициатива по введению ответственности за призывы к отказу от прививок. Соответствующее письмо в Минюст отправил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В обращении он просит дополнить Уголовный кодекс ответственностью за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Также Владимир Петров предлагает распространить наказание и на врачей, которые выступают с такими призывами, и на тех граждан, которые покупают поддельные сертификаты.

Общественник утверждает, что часть общества отказывается вакцинироваться, распространяя среди граждан тезисы о пагубном воздействии вакцин на организм человека. Особенно Владимира Петрова возмутили новости от медиков, которые отговаривают людей ставить прививку и распространяют подобные мифы, пишут RT.

В беседе с изданием, он также отметил, что в стране появился даже черный рынок по продаже прививочных сертификатов и QR-кодов.

По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.