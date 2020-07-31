От Минфина – олигархам: аттракцион неслыханной щедрости
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Очередной уступкой олигархам назвал председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов решение Минфина продлить до 2024 года возможность вывода дивидендов за рубеж без уплаты налогов. Накануне СМИ сообщили, что финансовое ведомство направило соответствующий проект в Правительство РФ для получения отзыва.
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«В Минфине сообщили, что решение было принято после обсуждений с бизнесом. Какая трогательная деталь! Замечательно, что наши чиновники советуются с бизнесом, только помимо его интересов есть интересы других слоев общества, которые нельзя игнорировать, когда речь идет о наполнении бюджета. Тем более предложение Минфина затрагивает не бизнес в целом, а лишь крупный капитал, ориентированный на экспорт сырья. Остальным не до махинаций с дивидендами», – подчеркнул парламентарий.
Лидер «СР» отмечает, что сегодня, когда на счету каждая копейка необходимая для поддержки населения и малого предпринимательства, наши финансисты широко распахивают ворота, давая возможность олигархам выводить прибыль за рубеж. «Это не поддержка экономики, а безответственная и антисоциальная политика. Я рассчитываю, что правительство не поддержит подобное начинание. В ином случае наша фракция будет голосовать против этого законопроекта», – заявил Сергей Миронов.
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