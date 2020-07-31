От Минфина – олигархам: аттракцион неслыханной щедрости

«В Минфине сообщили, что решение было принято после обсуждений с бизнесом. Какая трогательная деталь! Замечательно, что наши чиновники советуются с бизнесом, только помимо его интересов есть интересы других слоев общества, которые нельзя игнорировать, когда речь идет о наполнении бюджета. Тем более предложение Минфина затрагивает не бизнес в целом, а лишь крупный капитал, ориентированный на экспорт сырья. Остальным не до махинаций с дивидендами», – подчеркнул парламентарий.

Лидер «СР» отмечает, что сегодня, когда на счету каждая копейка необходимая для поддержки населения и малого предпринимательства, наши финансисты широко распахивают ворота, давая возможность олигархам выводить прибыль за рубеж. «Это не поддержка экономики, а безответственная и антисоциальная политика. Я рассчитываю, что правительство не поддержит подобное начинание. В ином случае наша фракция будет голосовать против этого законопроекта», – заявил Сергей Миронов.