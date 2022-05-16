Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

Сегодня, 16 мая, Луганскую республиканскую клиническую больницу посетил Артур Юсупов – паралимпийский чемпион по фехтованию Паралимпийских игр на колясках.

В лечебном учреждении присутствовал и специальный корреспондент "Урал-пресс-информ" Михаил Бондаренко, который успел взять пару комментариев у паралимпийца.

Именитый спортсмен выразил пациентам слова поддержки, рассказал, исходя из личного опыта, как справляться с трудностями, с которыми предстоит столкнуться людям с ограниченными возможностями здоровья.

Артур Юсупов передал сладкие подарки двум пострадавшим мальчишкам, историю которых мы скоро расскажем.

Также почетный гость навестил бойцов народной милиции ЛНР и жителей освобожденных городов и поселков республики.

У каждого из них своя история, последствия случившегося будут ощущаться этими людьми в течение всей жизни.

Артур Юсупов навестил раненых бойцов ЛНР Михаил Бондаренко Поделиться

"Но, ощущая нашу моральную и психологическую поддержку, эти ребята будут быстрее выздоравливать", - отметил Артур Мовладьевич.

Сегодня в такое нелегкое время мы обязаны быть вместе и помогать друг другу. Вместе мы - сила!