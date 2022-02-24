Перекрытый Украиной Северо-Крымский канал готовят к запуску

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации республики готовить к работе Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году. Об этом руководитель региона сообщил сегодня, 24 февраля, в своём телеграм-канале.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», - говорится в сообщении.

Напомним, строительство 400-километрового Северо-Крымского канала велось с 1961-го по 1971-й год. Канал предназначался для нужд сельского хозяйства, промышленного прудового рыбоводства, а также для водоснабжения населённых пунктов Крыма. В 2014 году Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.

Сегодня, 24 февраля, российские Вооружённые силы начали спецоперацию на Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины.