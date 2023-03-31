Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

В субботу, первого апреля 2023 года, стартует традиционный весенний призыв на службу на военную службу.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв пройдет в традиционный сроки. «Осуществить с первого апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву…», - говорится в документе. Планируется призвать 147 тысяч россиян. В осеннюю кампанию 2022 года было призвано 120 тысяч, весной прошлого года - 134,5 тысячи человек, осенью 2021 года – более 127 тысяч новобранцев. Срок службы традиционно составит год.

Призывники-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Как пояснил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации.

Он также заверил, что Генштаб не планирует вторую волну мобилизации - для выполнения задач специальной военной операции хватает добровольцев и тех, кто уже призван.

Демобилизация военнослужащих-срочников, срок службы которых истек, пройдет в традиционные сроки.

«Осуществить в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - говорится в указе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщало агентство, в конце 2022 года глава Минобороны РФ Сергей анонсировал повышение призывного возраста. Президент России Владимир Путин такие предложения поддержал.

В середине февраля 2023 года законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. В случае его принятия, на военную службу будут призываться молодые люди от 19 до 30 лет (с 2025 года – от 20 лет, с 2026 года – от 21 года и до 30 лет). Депутаты планируют рассмотреть проект закона в апреле. В случае принятия он начнет работать не раньше 2024 года.